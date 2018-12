Friedmann confirma que le gustaría ser titular de ANR

“Sostengo que no hay político dentro del partido que no quiera ser presidente de la ANR y de la República. Si no tiene ese deseo es porque no tiene vocación de político o está mintiendo. Yo no voy a mentir. Claro que me gustaría (ser candidato a presidir el Partido)”, reveló ante la consulta de ÚH respecto a la titularidad de Junta de Gobierno.

Señaló que cuando uno es político siempre quiere ir un escalón más arriba “y eso es normal”.

“Si se dan las condiciones ¿por qué no? Las candidaturas dependen de la coyuntura del momento. Hoy podés estar bien posicionado para ser candidato y en seis meses más no figurar en la lista de buena fe. Me gustaría ser candidato si se da la oportunidad y el escenario”, añadió.

Sin embargo, aclaró que eso dependerá de lo que defina el movimiento oficialista, liderado por el presidente Mario Abdo Benítez

EL ALA DURA. Un sector del oficialismo del Partido Colorado, específicamente los considerados el ala dura del movimiento Colorado Añetete, baraja el nombre del senador Friedmann como uno de los candidatos a la presidencia del Partido Colorado, cuyas elecciones internas están previstas para el 2020.

Aparte de los demás nombres que suenan dentro de Colorado Añetete para liderar la ANR, como los de los senadores Juan Carlos Galaverna y Silvio Ovelar, algunos legisladores alegan que Friedmann es el candidato más acertado para representar a los colorados maristas “de verdad” ya que podría polarizar las elecciones con cualquier postulante que se presente por el movimiento Honor Colorado (HC).

Esto último, sobre todo, si se trata del líder de este sector, el propio ex presidente Horacio Cartes, atendiendo a la marcada diferencia entre ambos políticos colorados.

El ex gobernador de Guairá y el ex mandatario están enfrentados desde marzo de 2016 cuando el ahora senador acusó a Cartes de ser el principal responsable de la supuesta renuncia falsa que fue presentada en la Gobernación de Guairá.

La banca. Sin embargo, la guerra del ex presidente con el senador de Añetete se volvió aún más intensa porque Friedmann fue convocado a jurar como senador y ocupó la banca en el Senado, en reemplazo de Cartes, a quien no le permitieron jurar por su condición de ex presidente en julio pasado alegando que su candidatura es inconstitucional.