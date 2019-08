Friedmann cambia de postura y asegura que no renunciará al Senado

Abdo Benítez le bromeó a Friedmann que no saben hasta cuándo será senador.

Hace 10 días, el mismo parlamentario aseguraba que estaba dispuesto a dimitir por la unidad del Partido Colorado. Fue en medio de la crisis que se desató por el polémico acuerdo sobre Itaipú que, finalmente, quedó sin efecto.

Friedmann accedió al cargo de senador en reemplazo de Horacio Cartes, quien no pudo jurar en la Cámara Alta, pese a ser electo y proclamado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Honor Colorado busca que el ex gobernador de Guairá renuncie a su escaño, así el líder del movimiento colorado opositor pueda ocupar su banca. Sin embargo, desde los partidos opositores aseguran que es inconstitucional porque alegan que un ex presidente no puede ser senador activo, solo vitalicio, según la Carta Magna.

El propio presidente Mario Abdo Benítez le hizo una broma a Rodolfo Friedmann mientras estaban en San Lorenzo. Le dijo “no sabemos hasta cuándo” seguirá siendo legislador, lo que desató la sonrisa tanto del legislador, de su colega Silvio Ovelar y del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

Igualmente, el senador por Colorado Añetete indicó que conversará nuevamente con sus compañeros de banca si hace falta.

Durante la reunión mantenida en la residencia de Cartes, entre dirigentes históricos del Partido Colorado y referentes de Añeteté, el ex mandatario sostuvo que tanto al Palacio de López, como al Congreso se ingresan con votos, no por la ventana.

Ese comentario lo hizo en referencia a Friedmann y a Mirta Gusinky, esta última juró en lugar de Nicanor Duarte Frutos, también ex presidente de la República y actual director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá.

La renuncia del legislador guaireño sería una de las señales que pide el cartismo para continuar con el apoyo a la unidad colorada para la gobernabilidad de Abdo Benítez.