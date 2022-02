Fretes le prometió vicepresidencia primera, luego ni le votó, lamenta

Se le consultó sobre que no hubo consenso sobre las vicepresidencias, a lo que señaló: “Eso es lo que ellos manifiestan. Nosotros conversamos con el ministro Fretes sobre la composición, y simplemente no se cumplió. Entonces, no hay ningún problema”.

Sobre si la Corte debe aceptar su nota, dijo: ”En definitiva yo no renuncié, porque no integré todavía. Yo no acepté la nominación. Entonces, lo que corresponde es llenar el cargo correspondiente”.

Con respecto a si la ministra Carolina Llanes no acepta el cargo, apuntó que “entonces vamos a ver qué ocurre, porque nadie está obligado a aceptar”

Confirmó que el ministro Antonio Fretes le ofreció el cargo de vicepresidente primero, y que no cumplió. Dijo que lo conversaron hace bastante tiempo.

Remarcó que habló de sus intenciones con sus colegas de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, que le escucharon, pero no le prometieron nada. Tampoco los demás.

“En definitiva, lo que sí puedo percibir es que el propio presidente ni siquiera me votó. Entonces, para mí es muy difícil trabajar con una persona que no confía en mí. Por eso es que manifesté la no aceptación, simplemente eso”, explicó Ramírez Candia.

Reconoció que fueron los ministros Víctor Ríos y César Garay, junto con él mismo, quienes le votaron. Además, que tras hablar con ellos, presentó la nota.



