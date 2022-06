Franco: “Tengo mucho más para dar a Cerro”

El diestro de 23 años, expuso acerca del abrazo final con el entrenador Francisco Arce: “El profe me da 100% de confianza, me da la posibilidad de ser el encargado de las pelotas paradas. En el abrazo tenía ganas de desahogarme por todo lo que había pasado”. Añadió que Arce “siempre me habla mucho, lo tomo de buena manera. Cuando el profe nos necesita estamos, nos guía, nos dice donde mejorar”. Apuntó acerca de lo que es su rendimiento, argumentando: “Tengo mucho más para dar en el club, y tenemos una competencia muy sana con los compañeros. Yo sé que cuando me toca la oportunidad, la tengo que aprovechar”. Sobre el próximo juego, el sábado ante Libertad, en donde aparece con chances de ser titular, Franco remarcó: “A todo jugador le encantaría jugar esta clase de partidos; contra Libertad se define el campeonato y contra Palmeiras también tenemos un partido importante”.