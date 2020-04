Francia cancelado, en España vuelve en junio

“La Ligue 1 no podrá jugarse hasta septiembre. Los deportes se podrán practicar al aire libre, pero siempre de forma individual”, dijo el primer ministro francés, que además añadió que los deportes de contacto no podrán volver tras el 11 de mayo, fecha fijada por el Ejecutivo para acabar el confinamiento. “Los equipos de fútbol no podrán entrenar de forma colectiva, sí se podrán hacer entrenamientos individuales en lugares cerrados”.

Por otro lado, en España, el Gobierno anunció que la práctica deportiva federada arranca en mayo y la Liga se programa para junio, por lo que finalizará el campeonato.