Fracasó intento de boicot para jura de Llanes como ministra de la CSJ

Fracasó el intento de boicot por parte de los diputados que responden al cartismo, que intentaron dejar sin cuórum la convocatoria.

Llanes tuvo que esperar más de una hora para que haya 41 diputados en la sala para prestar su juramento.

Con los senadores no hubo inconvenientes, ya que se presentaron 27 de los 45.

La nueva ministra de la Corte anunció que pedirá por cuatro funcionarios de su confianza para que puedan ser comisionados a su cargo.

Refirió que integrará la Sala Penal del Poder Judicial, y que allí se estaría enterando de las cuestiones que se iban a decidir.

Volvió a desmarcarse de cualquier partido político, aunque abiertamente y desde un principio se le atribuyó ser la candidata del presidente Mario Abdo Benítez.

De hecho, para su confirmación en el cargo por parte de los senadores, solamente el cartismo es el que se opuso abiertamente. Luego tuvo un amplio apoyo de los demás sectores partidarios. “Asumo con absoluta responsabilidad, compromiso y patriotismo, tal como he predicado siempre”, indicó ante los periodistas.

Manifestó que está en la postura de defender el estado de derecho y la institucionalidad de la República. “Obviamente, dentro de ese marco y ese esquema voy a desempeñar las labores que corresponden a ministros de la Corte”, señaló.

PREMIO. Al ser consultada sobre las declaraciones de los cartistas de que su cargo era un premio, Llanes alegó que se trata de un ejercicio y servicio de la función pública. “Si se toma como un botín, jamás he encarado el trabajo como un botín. Lo he hecho técnicamente”, remarcó.

“Me han convocado para hacer otro trabajo técnico y lo he hecho de manera impecable”, aseguró. “Si quieren ver de otra manera, seguramente son sectores interesados”, expresó.

Ratificó que no está vinculada a ningún sector político. “No tengo vínculo político con nadie. No estoy afiliada a ningún partido, tampoco he militado. No tengo compromiso con nadie”, sostuvo la ministra.

Ante la pregunta si es fiel al presidente de la República, Llanes respondió: “Soy fiel a lo que dice la Constitución y la ley en el caso concreto. A eso soy fiel”.

RESISTENCIA. Llanes tiene una fuerte resistencia por parte del sector de Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartes.

El pecado de la actual ministra de la Corte fue haber sido designada por Marito para hacer la intervención de Ciudad del Este, eterno feudo del clan Zacarías Irún.

Posteriormente, el mandatario decidió nombrarla como ministra de la Senabico, y estando en ese cargo se postuló para la terna.

La vacancia que ocupa es la de Raúl Torres Kirmser, quien se jubiló y que ahora integrará el Consejo de la Magistratura.