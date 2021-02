Formando al combatiente erudito (*)

Fui educado en el método Montessori. Hijo de maestra, pedagoga calificada según sus colegas. Me cuentan que enferma, en los últimos días de su vida y fiel a su pasión por la enseñanza, seguía dando clases para deleite de sus alumnos. Una tarde de fines del año 1990, al inicio de mi carrera militar, coincidimos en el solar familiar. Contaba que fue invitada por una comisión evaluadora de las Fuerzas Armadas a una reunión para la revisión de la malla curricular de los institutos militares de enseñanza, empezando por el entonces Colegio Militar, hoy Academia. Pregunté su opinión. Hasta ahora recuerdo sus palabras: “Interesante y ambicioso. Habría que practicar reformas curriculares y edilicias, buena biblioteca y medios informáticos”. De educación de calidad se hablaba. Hago esta introducción para indicar un requisito inexcusable, esencial, que debe padecer como carga todo estratega para que este pueda acceder con relativas posibilidades de éxito a la conducción política del más alto nivel, ya que en esas alturas es en donde se deben reconocer los síntomas previos a una crisis y cómo resolverlas. Un estratega debe pasar por un tamiz que incluya: a) Una sólida formación táctica; b) Para adquirir un acabado concepto del empleo operacional; y c) Con un vasto conocimiento estratégico. Súmele una ética asentada sobre una escala de valores bien definidos. No se trataba ya de obtener acreditación académica (títulos de grado y posgrado). Se trata de entender a un escenario complejo y resolver problemas con gestión y resultados. En síntesis, es la actitud individual al enfrentar el fracaso para convertirlo en éxito. Los autores del artículo arriba titulado habían desarrollado un trabajo de investigación basado en la observación a lo largo de varios años sobre el rendimiento individual del personal encargado de la ejecución de determinadas tareas. Salvo tragedias imponderables, notaron que, ante las situaciones más críticas, aquellos soldados cuyos institutos de enseñanza fueron beneficiados con reformas académicas constantes y dinámicas, además de permitirles acceder a otros centros de formación transversal a su formación tradicional (universidades, institutos superiores y academias de nivel terciario) tenían una mejor actitud y rendimiento. Una formación académica tradicional, por más completa y sólida que parezca, precisa de esa complementariedad ya que sin ella, el talento humano al enfrentar el peligro o se diluye o ve disminuida su capacidad por el temor al fracaso. La tragedia que enlutó a la Fuerza Aérea días atrás nos debe llevar a una profunda reflexión. Las sucesivas crisis y tragedias que como sociedad padecimos desde el advenimiento de la democracia invitan a considerar que llegó el momento de iniciar un serio proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Aquellas valiosas vidas de esos jóvenes pilotos ofrendadas a la Patria nos lo demandan. Que sus partidas no hayan sido en vano.