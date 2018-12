FMI plantea el uso de inteligencia artificial para frenar evasión fiscal

Entre las principales recomendaciones realizadas se plantea la aplicación de inteligencia artificial para investigaciones sobre casos de gastos no deducibles, operaciones no reales, incrementos patrimoniales no justificados y hasta para detectar la falta de emisión de comprobantes.

En ese sentido, el documento explica que mediante la inteligencia artificial y una de sus ramas, el machine learning (aprendizaje automático de máquinas), se podría determinar de mejor manera el tipo de facturas que no pueden usarse como crédito fiscal, las facturas falsas y los comportamientos atípicos de los aportantes.

El titular de la SET, Fabián Domínguez, señaló que la tendencia es ir incorporando tecnología a los controles de modo de potenciarlos, pero recordó que no será posible un avance real si esto no va de la mano de una mayor formación y capacitación de los funcionarios de la entidad.

Resaltó que otra de las conclusiones presentadas habla de la necesidad de reforzar el área de análisis de la información y que los funcionarios sean capaces de interpretar los datos y resultados que ofrece la tecnología. Al respecto, recordó las últimas innovaciones introducidas por la SET en el Marangatu y el sistema de facturación electrónica, lo que da cuenta de los esfuerzos de la entidad por perfeccionar el régimen de control.

Señaló que esto incluso puede derivar en la disminución de las actuaciones, pero los resultados podrían mejorar por los servicios de la inteligencia artificial.

“El mundo está migrando hacia esto, esa es una realidad. Y estas conclusiones nos dicen que nosotros debemos tener en cuenta el nuevo modelo, fortalecer el intercambio de información y capacitaciones. La idea siempre es ir avanzando en la lucha contra la informalidad, a eso estamos abocados en el Gobierno”, expresó Domínguez.

Experiencias. El subsecretario de Estado indicó que la Administración Tributaria está siguiendo de cerca las prácticas que vienen implementando los países vecinos.

Mencionó que Brasil y Argentina están explorando en nuevas innovaciones con respecto a datos contenidos en cadena de bloques en red, lo que calificó como un gran paso hacia adelante.

Consultado sobre la posibilidad concreta de aplicar la inteligencia artificial en el breve plazo, respondió que el FMI tiene en sus planes asistir a las administraciones para llevar adelante los proyectos.

“El Fondo tomó nota para ir viendo cómo apoyar a los países. No sé qué tan rápido puede ser esto, pero cada vez estamos avanzando más rápido en todos los procesos, sobre todo, en la aplicación de tecnología”, manifestó.

El evento. El taller internacional denominado La gestión de riesgos de cumplimiento como instrumento para mejorar el desempeño de las administraciones de ingresos: avances y experiencias se realizó entre el miércoles y el viernes pasado.

Participaron de estos tres días los funcionarios de la Administración Tributaria y de la Dirección Nacional de Aduanas. Las capacitaciones estuvieron a cargo de expertos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, entre otros.