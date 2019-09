Flores tiradas en una canchita de Luque

Ambas coronas fueron ubicadas en un lugar preferencial entre la fila de otras coronas que rodeaban el ataúd del comisario Ferrari. Fue entonces cuando José Aranda, cuñado del policía asesinado, se dio cuenta del detalle y se le vio en el rostro el gesto de indignación. Conversó brevemente con sus parientes. No hizo falta más. En forma expeditiva, los familiares tomaron las dos coronas de flores, las sacaron de la casa y las arrojaron a una canchita de fútbol vecina a la vivienda. Allí quedaron tiradas, componiendo una imagen altamente simbólica del preocupante momento que vive el país.

Me viene a la memoria otro episodio ocurrido hace cuatro años, también en setiembre. Fue durante el gobierno de Horacio Cartes, cuando una multitudinaria marcha de estudiantes secundarios culminó con un acto frente a la sede del Ministerio de Educación. La entonces ministra, Marta Lafuente, salió a recibir a los jóvenes con un ramo de flores, pero ellos las rechazaron con una sentencia que luego se volvió famosa: “¡No queremos flores, sino una mejor educación!”.

Algo parecido dijeron los familiares del comisario Ferrari, al explicar por qué decidieron rechazar y tirar las flores enviadas por el presidente y el ministro del Interior: “No queremos flores de parte de ellos, sino que cumplan con su función. ¡Queremos justicia!”.

El sepelio del asesinado jefe policial fue probablemente el catalizador del sentir crítico de un importante sector de la sociedad ante un gobierno y su entorno político que van de crisis en crisis, de torpeza en torpeza, sin medir la gravedad de lo que provocan sus acciones –o su falta de acciones– en la marcha cotidiana y en el futuro del país.

Justo en el simbólico día en que el Partido Colorado –el mismo que sostiene al Gobierno– celebraba su 132 aniversario, tras suspender una sesión de la Cámara de Diputados para hacer hurras a sus líderes como en épocas de la dictadura, poniendo una vez más al partido por encima de los intereses del país, un grupo comando mafioso asestaba uno de sus más violentos y certeros golpes, logrando la fuga del capo narco Samura, en un criminal ataque que desnudó la precariedad operativa, la debilidad institucional y la gran vulnerabilidad ante la corrupción de los agentes y las estructuras del Estado.

La respuesta del presidente Abdo Benítez no pudo ser más desacertada. Cuanto gran parte de la sociedad pide la cabeza del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, por su directa responsabilidad al no poder frenar la ola de violencia criminal, Marito decide cambiar al ministro de Justicia, al comandante de Policía..., ¡y al ministro de Agricultura! Aunque este último relevo sea en realidad parte del pacto con su salvador Horacio Cartes, no lo pudo hacer en un momento más inapropiado, poniendo al candidato menos idóneo para el cargo. Cuando creíamos que ya no se podían cometer errores más torpes... volvimos a sorprendernos.

Tradicionalmente, setiembre es el mes en que celebramos la llegada de la estación de la primavera, simbolizada por flores, juventud y esperanzas en un tiempo mejor.

Esta vez, las flores han quedado tiradas en una canchita de Luque.

¿Alguien será capaz de recogerlas?