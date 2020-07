Florentín, baja por dengue

Florentín empezó a sentirse mal en el entrenamiento del miércoles, pensando lo peor, que fuera un caso de Covid. Le hicieron los estudios, pero resultaron negativos, pero sí dio positivo para dengue.

“Por suerte se descartó lo más peligroso, no me dio ningún síntoma de Covid, fue descartado. Los glóbulos blancos me salieron algo bajos, por eso estoy de reposo total, mañana (hoy) me harán más exámenes”, contó Florentín en charla con medios radiales.

En cuanto a los contusos, Barrientos tiene molestias musculares leves; Bava es baja de una semana por una lesión muscular y Maná estará ausente entre 4 a 6 días por una rotura fibrilar en el muslo derecho; volverá la próxima semana a entrenar.