Flecha: “Pete Seeger es un referente musical y ético”

“Pete Seeger es un hombre no solo de ese tiempo, sino de todos los tiempos. Es un referente musical y ético que ya no pertenece a su lugar de nacimiento (Patterson, Nueva York), sino a la humanidad”, analiza Ricardo Flecha.

El cantante realiza hoy un repaso por el repertorio de Seeger, con canciones emblemáticas como If I Had a Hammer, We Shall Overcome, De colores, entre otras.

“Pete Seeger fue también un entusiasta difusor del repertorio latinoamericano en Estados Unidos; popularizó una versión de Guantanamera y más recientemente una versión de Solo le pido a Dios, de León Gieco.

También incluye en su repertorio canciones de Víctor Jara (1932-1973), cantautor chileno, referente de la música de protesta en Latinoamérica.

“Fue un hombre sencillo y sensible a lo que pasaba a su alrededor; un constructor de canciones profundas y que hoy, más que nunca, el mundo necesita”, apunta Flecha.

relevancia. El ex Ñamandú indica que las canciones de Seeger hablan de esa incansable lucha por la igualdad, los derechos civiles y las reivindicaciones de los pueblos originarios latinoamericanos.

“Creo que Seeger pertenece a una generación de músicos brillantes y de luchadores por un mundo mejor; su lucha por recuperar el contaminado río Hudson fue histórica. En su repertorio se incluyen canciones recogidas desde los más recónditos lugares de Estados Unidos. Fue un excelente recopilador de la rica y variada música del norte”, afirma el cantante.

Para Flecha, este artista norteamericano, que partió hace cuatro años, y que hoy cumpliría 100 años de edad, “fue un hombre necesario” para su tiempo y el ámbito musical.



A saber

Espectáculo: concierto tributo a Pete Seeger Una canción de paz, a cargo de Ricardo Flecha Hermosa.

Fecha: esta noche, a las 20.30

Lugar: Teatro de las Américas (José Berges casi Brasil)

Acceso: G. 55.000, en venta en Ticketea (Ticketea.com) o boletería del teatro.