Flamengo venció a la altura y San Lorenzo no logra ganar

El Fla tuvo en el banco a Robert Piris, que no ingresó a sumar minutos. Gabriel fue el hombre que pudo romper el cero a los 61’, tras habilitación de Bruno Henrique. Pero fue el portero Diego Alves la figura, sosteniendo el arco brasileño en cero.

La primera fecha de este grupo se completa mañana, con el juego entre Liga de Quito y Peñarol, a las 21.00, en la capital ecuatoriana.

LARGA SEQUÍA. San Lorenzo de Almagro sumó otro partido sin poder ganar. Aunque en la Copa es importante sumar de visitante, el 0-0 ante Melgar en Arequipa (que tuvo a David Villalba todo el partido) sigue siendo con sabor a poco.

Con este son 13 partidos sin saber de victorias para el Santo, 11 desde la asunción de Jorge Almirón como entrenador. Hoy, a las 21.30, en Barranquilla, Junior recibirá a Palmeiras y cerrará la primera jornada en este grupo, el F.

Además hoy se disputarán seis partidos: Palestino vs. Internacional de Porto Alegre, Universidad de Concepción vs. Sporting Cristal y Atlético Mineiro vs. Cerro Porteño (a las 19.15); Alianza Lima vs. River Plate, Zamora vs. Nacional y Rosario Central vs. Gremio (estos desde las 21.30).