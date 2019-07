Fisco reduce 50% las categorías para detectar aumentos arbitrarios

El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, informó que, además del cambio de énfasis, pasando de una mirada financiera a un enfoque por resultados, se busca mejorar la distribución del gasto público.

Adelantó que para alcanzar este objetivo, una de las medidas es ordenar el rubro de servicios personales. En ese sentido, explicó que en la actualidad se cuentan con 400 categorías y niveles salariales que no reflejan la realidad en cuanto a perfiles o funciones del personal estatal.

“Hoy vemos que existe una infinidad de niveles. Entonces, el primer paso es ordenar eso, comprimir y pasar a tener solo entre 50 y 60 niveles, lo que implica contar con unas 200 categorías que resulten en un mismo cuadro para todas las entidades”, expresó.

presupuesto.jpg

Señaló que la idea es comenzar esta revisión en las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, para luego avanzar sobre los otros poderes del Estado.

MÁS DIRECTORES. Indicó que un segundo paso será revisar la dispersión en las nomenclaturas del anexo, ya que hay entidades con estructuras que no responden al tamaño o función de las mismas. Ejemplificó diciendo que hay secretarías que cuentan con más directores que funcionarios misionales, lo que dificulta el cumplimiento de las metas. No obstante, agregó que en el 2020 recién se empezarían a generar los indicadores para avanzar con esta parte del plan.

Mencionó que si bien estas revisiones no tienen un impacto de ahorro en el corto plazo, sí permitirán que no se realicen incrementos arbitrarios como los que otorgó este año el Congreso a unos 2.100 funcionarios que no realizaron concursos. “Como todo va a estar entrelazado, tocar a un funcionario en Hacienda implicará tocar a funcionarios en Salud, MOPC, Educación. Entonces, se va a tener mucho cuidado si se quiere tocar los anexos y nos va a permitir controlar mejor también a nosotros”, acotó.

COMPLEMENTARIOS. El subsecretario de Estado recordó que por recomendación de la Comisión del Gasto también tienen pensado limitar el pago de haberes complementarios dentro del PGN 2020.

Refirió que están bajo la lupa las remuneraciones otorgadas como subsidio familiar, entre las cuales se encuentran beneficios por hijos, alimentos o eventos extraordinarios, entre otros.

“La idea que tenemos es que tengan el mismo tratamiento que las bonificaciones, es decir, que estén limitadas a una parte del salario. Estamos cerrando esta idea”, manifestó Llamosas.

Por otra parte, para hoy a las 7.00 está prevista la reunión de los presidentes de los tres poderes del Estado, para analizar y tomar posturas sobre la calidad del gasto en Paraguay. El objetivo del Ejecutivo es lograr mayor acompañamiento de Legislativo y de la Justicia en sus lineamientos presupuestarios con miras a evitar gastos desproporcionados.