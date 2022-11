Fiscalía sufre falta de "liderazgo y gobernanza", afirma candidata al Ministerio Público

María Victoria Rivas, en conversación con radio Monumental 1080 AM, reflexionó sobre la situación de la justicia en el país y enfatizó en la necesidad de recuperar la institucionalidad tanto en la Fiscalía como en el Poder Juncial.

Con relación al caso que vincula al hijo del titular de la Corte, Antonio Fretes, y a Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a los EEUU, señaló que “el hecho viene a corroborar una mirada de desconfianza y corrupción del sistema Judicial en conjunto”.

“Lastimosamente, esto golpea a la Corte Suprema de Justicia, lo que se puede considerar un hecho grave e inédito. Nunca hemos tenido una prueba tan contundente de lo que es el tráfico de influencia”, sostuvo.

Asimismo, la candidata a fiscal general del Estado afirmó que el caso “merece especial atención por parte de los otros ministros y ojalá haya una decisión importante que salve la institucionalización del Poder Judicial".

Un contrato privado entre el hijo de la máxima autoridad del Poder Judicial y el brasileño con supuestos vínculos terroristas se hizo público recientemente.

Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero y, luego de casi un año de haber sido detenido en Paraguay, fue extraditado en el mes de julio a Estados Unidos.

Perfil de futuro fiscal general

María Victoria Rivas aseguró que la persona que ocupe la Fiscalía General del Estado no solo debe reunir el perfil técnico, sino, además, deberá ser íntegra y manejarse con valores éticos.

“La situación es más complicada de lo imaginado. El Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad de nombrar a una persona, que tiene que tener una integridad y valores éticos que te brinden confianza", dijo.

Rivas aseguró que uno de los principales desafíos del futuro titular del Ministerio Público será “recuperar la confianza de la ciudadanía”.

“Este es un momento histórico y no podemos arriesgarnos a poner por cinco años más en la Fiscalía a una persona que no reúne las características para enfrentar al mercado criminal organizado”, dijo.

Falta de resultados

La directora del Centro de Estudios Judiciales aseguró que la gestión de la Fiscalía requiere de urgente mejora en cuanto a resultados.

“Queremos que haya resultados, ya que sin tener en cuenta los casos de corrupción, estamos muy mal en el ránking. De 140 países, estamos en el puesto 138 en el desempeño de la Justicia penal”, dijo.

En el mismo sentido, explicó que el Ministerio Público tiene unos 235.000 casos al año, ordinarios, y los casos de alta complejidad como corrupción, delitos económicos y narcotráfico. “Si sigue esta tendencia de impunidad, creo que tendremos un impacto más directo”, sostuvo.

"Paraguay está muy atrasado en su política criminal, no tenemos una definición, no tenemos estrategias, analistas, no tenemos tecnología. Hay muchos factores que hay que analizar", sostuvo.

Con relación a la gestión de Sandra Quiñónez como fiscala general del Estado, María Victoria Rivas criticó sus problemas de comunicación y su falta de liderazgo interno.

"La doctora Quiñónez, además de no comunicarse con la sociedad, no ha tenido un liderazgo interno fuerte. Hay como una falta de gobernanza, falta de liderazgo. Se debe rescatar el principio de unidad, el trabajo en equipo, algo que, aparentemente, no se ha dado con ella”, dijo.

Rivas competirá con otros 52 postulantes para el cargo de fiscal general del Estado.

Los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) debe establecer el calendario de audiencias públicas para los 53 postulantes a ocupar el cargo de fiscal general del Estado, en reemplazo de Sandra Quiñónez, cuyo mandato vence en marzo del año próximo.