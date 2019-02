Fiscalía se presenta en una oficina de la Municipalidad de Ciudad del Este

Hasta el momento no hay mayores detalles, ya que ambos representantes del Ministerio Público llegaron al lugar y no brindaron declaraciones a la prensa. Aparentemente se trata de una nueva causa, aunque el abogado Fabio Arámbulo, representante de Sandra McLeod, sostuvo que no le mostraron ninguna orden judicial, ni le dieron prácticamente participación a la defensa.

Nota relacionada: Sandra McLeod: "Me estoy sintiendo muy perseguida"

Aghemo además investiga el caso de la imputación por lesión de confianza contra Sandra McLeod. También está siendo investigado Alberto Rodríguez en calidad de autor, mientras que Carlos Darío Bottino, David Christian Espínola Osorio, Juan D. Sanabria, Dora Elsi, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola fueron imputados en calidad de cómplices.

Nota relacionada: Fiscalía imputa a Javier Zacarías y Sandra McLeod

La investigación se da por el supuesto pago a la firma Frontera Producciones, de Bordón Bottino, por publicidad y propaganda. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que los servicios “no habrían sido efectivamente prestados”.

McLeod, además de estar imputada por este caso, también es investigada por declaración falsa junto con su marido, el senador colorado Javier Zacarías Irún.