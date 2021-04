Fiscalía prohíbe carreras de caballos en Fuerte Olimpo

La nota del fiscal Andrés Cantalupo, de Fuerte Olimpo, informa a los encargados de la salud pública que la carrera de caballos está prohibida, ya que no se contempla en el decreto presidencial y, además, preocupa por la cantidad de personas infectadas por el Covid que va en aumento, y solicita al director sanitario que prohíba dicho evento en la jurisdicción.

Inmediatamente, la dirección de la XVII Región Sanitaria comunicó a toda la población y exhortó a la ciudadanía al cumplimiento de lo establecido en el Decreto presidencial 5071/21. Menciona que todas las actividades que aglomeran personas y que no están contempladas en el actual decreto se encuentran prohibidas y que serán pasibles de sanciones establecidas por las instituciones competentes, dice parte del comunicado de la Región Sanitaria de Alto Paraguay.

Tras el Domingo de Pascua, con la vigencia del nuevo decreto, hubo actividades con mucha aglomeración, como la organización de carreras de caballos, realizadas en varios distritos de Fuerte Olimpo y en Puerto Casado. Estos eventos aglomeraron muchas personas y fueron organizados sin regulación por parte de las autoridades distritales. No hubo presencia de las autoridades de los municipios para aplicar las sanciones; la policía se mostró complaciente al igual de la Fiscalía, que no intervinieron en los eventos. A pesar de la precariedad en los servicios de salud en el Chaco y teniendo en cuenta que existen casos comunitarios que van en aumento, los habitantes no hacen caso a las recomendaciones. AM