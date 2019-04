Fiscalía pide que se ordene nuevamente la prisión de Temer

La Fiscalía brasileña le solicitó ayer a la Justicia que ordene nuevamente el arresto del ex presidente Michel Temer, que pasó cuatro días en la cárcel en marzo por un caso de corrupción, por considerar sin fundamentos la decisión de un tribunal de segunda instancia que lo liberó.

La Fiscalía presentó un recurso ante el Tribunal Regional Federal de la segunda región, con sede en Río de Janeiro, en el que pidió que sea revocada la decisión con la que el magistrado Ivan Athié, uno de los miembros de esa corte, ordenó la liberación de Temer.

El ex gobernante fue detenido el 21 de marzo luego de que un juez de primera instancia aceptara los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que podía aprovechar la libertad para destruir posibles pruebas en un caso en que es investigado por corrupción y lavado de dinero.

Pero Athié le concedió un hábeas corpus el 25 de marzo, cuatro días después, alegando que la detención no se justifica porque los delitos por los que es acusado ocurrieron hace algunos años y el ex presidente ya no tendría cómo ocultar los rastros.

Temer, que fue sucedido en la presidencia el 1 de enero pasado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y perdió el fuero privilegiado –por lo que ahora puede ser juzgado por cualquier juez–, enfrenta diez procesos, entre los cuales uno en que el juez ya aceptó enjuiciarlo y dos en que la Fiscalía pidió llevarlo a juicio. EFE