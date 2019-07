Fiscalía pide imputar al banco BBVA por espionaje en España

El Ministerio Público atribuye a la entidad bancaria presuntos delitos de “cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios”, señala el fiscal anticorrupción.

El juez encargado del caso en la audiencia nacional, un alto tribunal de Madrid especializado en asuntos financieros, debe decidir si imputa o no al banco. A principios de julio, 9 responsables actuales y pasados del BBVA ya fueron imputados por los mismos delitos en este causa, nacida de la investigación judicial contra un controvertido y opaco ex policía, ahora en prisión. La Fiscalía sospecha que el BBVA habría contratado los servicios del grupo Cenyt, dirigido por este ex policía, el comisario José Manuel Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía.

Ante el anuncio de la Fiscalía, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ratificó en un comunicado el “firme compromiso de la empresa con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley”. AFP