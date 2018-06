Fiscalía pide datos de cuentas del Frigorífico Concepción

También realizarán el mismo procedimiento con los ministros Gustavo Leite, de Industria y Comercio, y Luis Gneiting, de Agricultura, quienes supuestamente recibieron la coima de USD 500.000 que habrían pedido a Jair De Lima, dueño del Frigorífico.

Sin embargo, no se emitió los oficios porque ante la consulta de la fiscala a los sospechados acerca de la existencia de cuentas, uno contestó que no tenía y otro no facilitó el dato.

El procedimiento se inició con el frigorífico, porque rápidamente contestó sobre la existencia de cuentas en bancos. Dicho procedimiento se realiza con el fin de determinar si hubo movimiento de dinero y para conocer el destino. Sucedería lo mismo con los sospechados, en caso de que hayan aumentado sus cuentas repentinamente.

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería disparó en contra del ganadero Carlos Trapani, quien fue el primero que habló sobre la supuesta coima. Dijo que está a disposición de la Fiscalía para que se investigue el hecho, y en el caso de merecer un resarcimiento, lo donará a los indígenas. “Yo no necesito 100.000 dólares”, manifestó durante su descargo, aludiendo al monto que supuestamente recibió como coima, según la denuncia.

Así también explicó el proceso para el levantamiento de las sanciones al Frigorífico Concepción, el cual importó de forma irregular 3.643 toneladas de carne de Brasil, sin la licencia previa de importación que emite el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). “Después hicimos todas las averiguaciones, trajeron los documentos, no sabemos qué tipo de carne entró al Paraguay, porque la carne ya no la encontramos”, contó.