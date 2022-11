Fiscalía pide 4 y 7 años de cárcel para ex ministros de Senad

Francisco De Vargas y Luis Rojas, ex ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes afrontan juicio oral y público.

El fiscal Luis Piñánez presentó alegatos finales en el juicio oral y público a ambos ex titulares de la Senad. Solicitó al Tribunal de Sentencia las penas de 4 años y 6 meses de cárcel para Francisco De Vargas y 7 años para Luis Rojas, informó Liz Acosta periodista de Última Hora.

El 25 de octubre pasado inició el juicio oral y público de los ex ministros luego de que el Tribunal de Sentencia rechazara la prescripción de la causa. El caso es por la supuesta compra sobrefacturada de equipos de rastreo sensitivo móvil y de comunicación.

Además, los magistrados no dieron lugar al pedido de nulidad del auto de apertura y el doble juzgamiento en el caso, mientras que admitieron la inclusión de pruebas.

De Vargas y Luis Rojas fueron acusados por presunta lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando, por un perjuicio al Estado de G. 11.100 millones durante sus respectivas administraciones, entre los años 2012 y 2015.

El juicio ya debió iniciarse el pasado 22 de octubre, pero tras un recurso planteado y tras la argumentación del recargo de trabajo de los magistrados, se decidió postergar, pese a que estaba en riesgo que la causa prescriba el próximo 28 de diciembre.

Tanto Rojas como De Vargas fueron imputados en la causa en el año 2016, junto con otros nueve coprocesados, entre los cuales está Alberto Ferreira Martí, ex encargado de la Unidad Operativa de la Senad, quien no afronta juicio aún porque en su caso particular hay una apelación pendiente.

También están imputados Nicasio Bóbeda, propietario de la firma importadora Televox SRL; su hijo Alfredo Javier Bóbeda Mongelós; la contadora Silvia Jara Acha; la ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa y Financiera de la Senad Jessica Paola Reyes; el administrador, Antonio Salvador Pereira Fretes; y el agente especial y ex director de Inteligencia Silvio Amarilla.

En tanto, Hugo Danilo González, quien se desempeñaba como coordinador del Departamento de la UOC, y Javier Benítez, ex director del Departamento de Administración, son procesados en calidad de cómplices.

Cándida Fleitas, Darío Báez y Sonia Villalba son los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que lleva el caso, que se había iniciado a raíz de una nota de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades con facturas falsas de la empresa denominada Televox.