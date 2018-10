Tras el asalto frustrado, en la siesta del jueves, al local del banco Visión en Fernando de la Mora, se abrieron varias aristas de investigación. Además, surgieron varias dudas sobre la muerte del subcomisario que participó del operativo.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, informó a NoticiasPy que Cabañas ya está recluido.

Un grupo de asaltantes intentaban huir cuando fueron interceptados por los efectivos policiales. En las imágenes de un circuito cerrado de la zona se ve que Cabañas es el primero en bajarse del vehículo, seguido de Peralta con unos segundos de retraso.

Sin embargo, al llegar casi a la ubicación de Cabañas, el subcomisario cae al suelo. Cuando intentaba recuperarse, el comisario, aparentemente, disparó a quemarropa a su compañero.

Peralta estaba en su día libre cuando intervino. Además, tanto Cabañas como Peralta no tenían el chaleco antibalas reglamentario.

Por el caso, la Comandancia de la Policía Nacional dispuso la remoción del director de Policía del Departamento Central, comisario Miguel Cardozo, reemplazado por Miguel Ojeda.

Aparentemente ambos formaban parte de una brigada, de la cual no se tenía conocimiento. El ministro del Interior sostuvo que habría que ver por qué el ahora ex director del Departamento Central, comisario Cardozo, formó la misma. “¿Cuál fue el criterio para reunir a estos hombres para que realicen esta operación? ¿Por qué no se utilizó un grupo táctico que está disponible en todos los departamentos?”, cuestionó.

Recordó que fiscales se quejaron de la actuación de Peralta porque hacía barreras sin orden de sus superiores, ni de algún fiscal.