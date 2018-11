La fiscala Alicia Sapriza aseguró que no se abrirán nuevas causas penales contra Marcelo Pinheiro, alias Marcelo Piloto, supuesto líder del grupo criminal Comando Vermelho, quien realizó graves acusaciones contra agentes policiales.

“No se abrirán nuevas causas penales, porque es una estrategia de la defensa que ya conocemos de casos anteriores. Así se ha buscado evitar la extradición, pero los tramites seguirán su curso normal y no se abrirá ninguna causa nueva”, dijo en entrevista con Monumental 1080 AM.

La representante del Ministerio Público indicó que aguardan -lo antes posible- la confirmación de la extradición de Marcelo Piloto al Brasil. El brasileño está procesado por hechos relacionados al narcotráfico.

Además, Sapriza pidió que sea rechazada la apelación presentada por los abogados del detenido, quienes alegaron que existían errores de forma, como el hecho de que la traducción del pedido de extradición debe estar a cargo de un traductor matriculado ante el Estado requirente.

Mencionó que, pese a que Piloto esté en reclusión, continúan las investigaciones contra el supuesto cabecilla del Comando Vermelho, luego de que se publicara un video sobre una amenaza a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

La difusión del video se dio un día después de que el presunto líder del grupo lanzara una serie de acusaciones hacia altos jefes de la Policía Nacional. El recluso de la Agrupación Especializada afirmó que el comisario Abel Cañete le brindaba protección.

“Para nosotros, la amenaza continúa porque las organizaciones criminales cumplen órdenes hasta ejecutar el plan y nosotros tenemos que reforzarnos en la seguridad para poder adelantarnos”, expresó.

Por otro lado, la fiscala confirmó que desde el Ministerio Público ya tenían conocimiento del video gracias al trabajo de inteligencia; sin embargo, evitaron su filtración y continuaron con las investigaciones que derivaron en la frustración de un supuesto plan de rescate a Piloto.

