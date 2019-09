Fiscalía investiga muerte de un hombre en el río Paraguay

Se analizará si la conducta de Isidro Britoz, amigo del fallecido, se configura como un hecho de omisión de auxilio u otro hecho punible, ya que grabó mientras Martínez se ahogaba.

El fiscal Chamorro solicitó al sistema 911 de la Policía Nacional un informe sobre el registro de llamadas para constatar si hubo aviso sobre el caso, informó este martes el Ministerio Público.

El caso

Eran alrededor de las 7.00 del pasado domingo cuando Isidro Britoz y Adolfo Martínez se encontraban a orillas del río Paraguay.

Según datos que maneja la Fiscalía, Martínez presuntamente ingresó al agua nadando y debía llegar hasta un punto determinado y volver para supuestamente ganarse un pack de cerveza, en el marco de un desafío que fue filmado por Britoz. Se sospecha que ambos se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

"Cuando pidas socorro no me vayas a dejar tirarme viejo, no me vayas a pedir socorro, si te ahogás, te ahogás viejo", fueron las palabras de Britoz, mientras Martínez se disponía a ingresar al agua.

Finalmente, funcionarios de la Prefectura Naval encontraron el cuerpo sin vida de Martínez, quien falleció ahogado.