"Quiero que se haga justicia porque no quiero que les pase a otros niños, quiero que se averigüe a fondo, porque es muy grave, no me gustaría que otro chiquito pase lo que está pasando mi hijo, muchísimo sufrió mi hijo", expresó.

La mujer manifestó que su hijo le relató que el autor del hecho estaba encapuchado, por lo que no pudo reconocerlo y solo supo decir que era una persona “mucho mayor que él”.

El hecho se registró cuando el niño fue al sanitario de la institución después de almorzar. El autor empujó la puerta e ingresó detrás de él, le tapó la boca y el alumno no pudo gritar, tampoco pudo asegurar que el abusador sea siquiera otro estudiante de la institución.

“Yo a la salida vine a buscarle, a las tres de la tarde, y cuando le llevé en casa me contó lo que le pasó. No me quiso contar bien. Después llorando me abrazó y me contó”, expresó.

Mencionó que su hijo no le manifestó a ninguna profesora de la institución lo ocurrido porque estaba amenazado y temblaba de miedo.

La madre relató que su hijo siempre era víctima de bullying en la escuela y que ella conversó con la directora, con la profesora y que nunca le hicieron caso.

"Pido que esto no quede en el oparei (en vano) por favor. A mí me duele el alma. Me quedé sin alma. Pido que se haga justicia", expresó entre lágrimas.

Dijo que la directora de la escuela la acompañó a presentar la denuncia en la Policía Nacional y que la profesora ni siquiera se comunicó con ella para preguntarle por el pequeño y que la preocupación de las docentes tras lo sucedido "fue pésima".

Pidió que se haga justicia y aseguró que "moverá todo" para no dejar que lo sucedido quede impune.

Tras lo sucedido, los padres de estudiantes se manifestaron frente a la institución educativa y exigen que se haga justicia y que la directora sea removida de su cargo.

El caso está siendo investigado por la fiscala Carla Rojas.

Los nombres de la escuela y de la madre del niño se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.