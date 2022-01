Fiscalía interviene en Costanera y las autoridades se desentienden

“Es principalmente para saber si se entregó o no la obra, quién era el responsable, si se hacen o no mantenimientos. Son serie de cosas necesarias para saber si hay una conducta penal o es administrativa”, señaló la fiscala Sara Torres, quien se constituyó hasta el lugar al igual que peritos del laboratorio forense.

Torres dispuso además que la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) y la Comuna realicen la revisión de toda la instalación eléctrica.

ningún responsable. Desde la ANDE señalaron que en este caso es un alumbrado ornamental y queda a cargo de municipios u organismos a cargo del mantenimiento.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete de la Comuna de Asunción, Federico Mora, derivó la responsabilidad del mantenimiento al MOPC.

“Formalmente, hoy está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y, por ende, el mantenimiento. El Municipio no tiene un presupuesto asignado para mantenimiento porque no puede invertir en lo que no es suyo. En época de Arnaldo Samaniego (ex intendente) ya se planteó una transferencia, pero no se concretó porque no estaban finalizadas las obras complementarias”, sostuvo en contacto con radio Monumental. Al respecto, el ingeniero Pedro Cardozo, técnico del MOPC, indicó que la transferencia ya se concretó en el año 2014.

“Hemos cruzado nota en febrero del 2014 con la Intendencia donde hicimos la entrega de la obra y ellos respondieron en marzo del 2014 diciendo que no tenían objeciones y pidiéndonos algunos detalles que finalmente cumplimos con ellos”.

A partir de dicho periodo, mencionó, la Municipalidad asumió la posesión y varias dependencias funcionan allí. “Son obras públicas en terrenos municipales, no es una ruta nacional. Tenemos todos los documentos, ya sea de la obra, la recepción provisoria, la definitiva, la nota de entrega y las evidencias de público conocimiento de que la posesión de la avenida ya la han hecho en varias administraciones. Es muy fácil ocupar una casa y después decir que el mantenimiento está a cargo de otro”.



El Municipio no tiene presupuesto asignado para mantenimiento porque no puede invertir en lo que no es suyo.

Federico Mora,

jefe de Gabinete.



Tenemos los documentos de recepciones, la nota de entrega y las evidencias de la posesión de la avenida.

Pedro Cardozo,

MOPC.



www.monumental.com.py