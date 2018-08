Fiscalía imputa y ordena la detención de Javier Díaz Verón

La agente Estefanía González imputó al ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón , por enriquecimiento ilícito, así como también a su esposa, María Selva Morínigo de Díaz, por lavado de dinero informó NoticiasPy. Además pidió la detención de ambos y el embargo de bienes.

En enero del 2018, la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía había abierto de oficio una carpeta investigativa por enriquecimiento ilícito contra Díaz Verón.

Embed El Ministerio Público presentó imputación y ordenó la detención del ex Fiscal General Javier Diaz Verón y su sra Esposa Maria Selva Morinigo por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. pic.twitter.com/lWmPnP5BjE — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) 13 de agosto de 2018

La apertura de la investigación se dio debido a las diversas publicaciones periodísticas contra el entonces titular del Ministerio Público que revelaron supuestas irregularidades en su patrimonio.

Específicamente, se hace alusión a dos establecimientos ganaderos con, aproximadamente, G. 1.000 millones en animales de pura raza, y otras posesiones.

Abogado de Díaz Verón desconoce pedido de detención

El abogado de Díaz Verón, Mario Elizeche, manifestó que el pedido de detención les tomó “muy de sorpresa”, ya que la pareja imputada ni siquiera fue llamada a declarar. No adelantó si se presentarían o no ante la Justicia.

Sin embargo, sostuvo en la 780 AM que el ex fiscal general “es un hombre con arraigo, no hay peligro de fuga”. “Me parece una irresponsabilidad y medida extrema”, expresó con relación a la medida del Ministerio Público.

Mario Elizeche consideró que la imputación y la orden de detención “es por vedetismo que por otra cosa”. También indicó que se tiene que interiorizar sobre la imputación contra Díaz Verón y la esposa del mismo.