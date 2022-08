Fiscalía imputa a policías por homicidio en confuso operativo

La imputación se da tras los resultados de la autopsia realizada al cuerpo este domingo, que detectó la entrada de un proyectil en la zona baja de la costilla del lado derecho, lo que afectó parte del corazón y también la aorta y le produjo la muerte por shock hipovolémico.

Asimismo, la fiscala del caso Fátima Villasboa comunicó la apertura de una investigación e imputación contra un policía por el delito de cohecho pasivo agravado, tras una denuncia formulada por los familiares sobre un supuesto pedido de coima para poder liberar al ahora fallecido cuando fue detenido el martes pasado.

La representante del Ministerio Público no quiso precisar si el proyectil extraído del cuerpo de la víctima corresponde a un balín de goma, como manifestaron en un principio los agentes policiales, o si se trata de una bala de arma de fuego. Hasta el momento la Fiscalía no reveló los nombres de los imputados.

De acuerdo con los datos, una patrullera divisó a tres hombres en actitud sospechosa este viernes en un recorrido preventivo. Cuando los agentes se acercaron a los hombres estos se dieron a la fuga, por lo que se inició una persecución. Al que se logró detener fue a Meza González.

En ese momento, supuestamente, se dio un forcejeó con los agentes y terminó perdiendo la vida, mientras que el suboficial Carlos Vega, de 22 años, quedó herido tras recibir un puñal con arma blanca.

Según el relato policial, el hombre desenfundó un arma blanca y terminó hiriendo al agente. Este último, por su parte, respondió supuestamente con disparos de balines de goma contra el hombre.

Los testigos filmaron el momento en que la víctima se encontraba tendida en el suelo mientras que dos agentes y un civil lo estiraban para subir al vehículo. También quedó registrado el momento en que un oficial recogió la vainilla servida y otros elementos de la escena del hecho.

Familiares no creen en versión policial

Ceferina Meza, quien se presentó para la autopsia en la morgue del Ministerio Público, señaló que no termina de creer la versión policial de que solo se utilizaron balines de goma.

"Algunos nos pasaron videos y hasta ahora no estamos todavía conformes con que fue un balín de goma, según los policías, y queremos las aclaraciones. Ahora estamos esperando el resultado de la autopsia que va a revelar realmente qué fue, qué bala y en qué procedimiento se le mató a mi hermano", sostuvo.

Lamentó que su hermano haya muerto de esta manera. "Por más que él tenga antecedentes, o lo que sea, no merecía que le hagan así. Pero hasta ahora no me entra en la cabeza que fue ese balín de goma", insistió.

"Los que vieron me decían: 'Ojuka reiete la nde hermano pe'. Eso es lo que los vecinos me dicen, hay que ser sinceros, yo no presencié, solo tuve el aviso de que le mataron a mi hermano", agregó.

Relató que al momento de darse por enterada de lo sucedido llamó a uno de los oficiales para tener mayor información y que este se excusó diciendo que se trató de un accidente.

"Le llamé ahí y le dije: Mba'e la pejapóa la che hermanore (qué es lo que le hicieron a mi hermano) y me dijo: 'Fue un accidente, señora, balín de goma mante la ho'úva la nde hermano (balín de goma nomás lo que recibió)'. Entonces yo me fui con ese pensamiento de que era balín de goma, me fui al lugar del hecho y vi la sangre que estaba en la calle, yo dije que no era balín de goma", señaló.