Fiscalía imputa a mujer que estaba desaparecida y a su esposo

La imputación fue realizada por la fiscala Sandra Ledesma, luego de recibir el informe de los examenes sicológicos que fueron realizados a los niños, informaron a Última Hora fuentes de la investigación.

La mujer había enviado un mensaje de WhatsApp a su marido, luego de eso ya no se volvió a comunicar. Este hecho fue denunciado formalmente por el hermano de la mujer. Tras la investigación fiscal y policial, la ciudadana se presentó en la Comisaría de Limpio en compañía de un ciudadano peruano.

Ledesma había manifestado que la mujer dijo que ella se retiró de su domicilio sin intención de volver. Agregó que en principio tenían conocimiendo de que ella había enviado, supuestamente, un mensaje de texto a su marido, sin embargo, no sabían que si ese mensaje de texto lo escribió ella u otra persona.

Dijo que ella no se comunicó con nadie, ni con sus hermanos, ni con sus hijos menores, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad y tuvieron que ser rescatados por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Los hermanos de la mujer habían hecho la denuncia de que ellos tenían miedo, ya que el marido había empezado a cargar una fosa que se encontraba en su casa el día en que ella desapareció.

Respecto a que si la mujer se enteró por los medios de prensa que se la estaba buscando, la fiscala refirió que la misma manifestó que no sabía que le estaban buscando, que cambió su celular a los efectos de no ser ubicada y que al ser cuestionada del porqué no le aviso a alguien, ella manifestó que no quería volver a su casa ni que su marido la busque.

Por su parte, el ciudadano peruano, quien sería la nueva pareja de la mujer, fue puesto a disposición de las autoridades del Departamento de Migraciones para los trámites administrativos correspondientes, ya que se tiene indicio de que se encuentra de manera irregular en nuestro país.

Los nombres de los padres de los niños se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.