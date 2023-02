Fiscalía evita investigar supuestos nexos de HC con Messer y Marset

Otra pieza en este entramado y que cuenta con un sinnúmero de imputados es el ex jugador de Deportivo Capiatá –cuyo directivo fuera el diputado y candidato a senador cartista, Erico Galeano – el polifacético Sebastián Marset, presunto narcotraficante que, a su vez, se vincula además al caso Avión Iraní, si se tiene en cuenta que otro uruguayo integrante de la organización que comandaba Marset, es Ezequiel Santoro, quien tomó contacto con tripulantes del avión iraní.

RUTA DEL HUMO Y NARCOTRÁFICO. De acuerdo a una de las testificales más fuertes ante la Comisión del Congreso fue la del ex parlamentario y ex fiscal Arnaldo Giuzzio. El cigarrillo circula en una ruta que se comparte con el crimen organizado y el narcotráfico, con bandas como el PCC, PCU y la mafia rosarina, relató. Contó que para introducir el tabaco en México, hay que pedir permiso a los capos narcos. “La gran fábrica Tabesa es donde se producen los cigarrillos”, había indicado. De hecho, la CBI constató que la sobreproducción del tabaco, es excesiva y su comercialización, dudosa. “Podemos deducir que Tabacalera del Este vendió al mercado local 96,24% y solo exportó el 3,76% al mercado internacional entre 2013 y 2021”, dice.

Terrorismo. Tampoco la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, y, en particular, el fiscal Osmar Legal que lleva causas que vinculan a Cartes, no dan muestra de avances sobre el avión venezolano-iraní. La aeronave estuvo del 13 al 16 de mayo pasado en el país para llevar 80 toneladas de cigarrillos de Tabesa y, su tripulación dejó el país sin dejar registro de movimientos, salvo el que se filtró y evidenció sobre una reunión con el cerebro del lavado de dinero, Ezequiel Santoro. Las conexiones supuestas con el terrorismo por parte del ex mandatario no se limitan al avión iraní, puesto que el titular de la CBI, Jorge Querey, desveló en el informe otros casos que podrían tener implicancias penales.

En el punto 30 y 31 se trae a colación el informe de Vanessa Neumann y Stuart Page, denominado Many Criminal Heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), en el que cita las actividades ilícitas en la zona de la Triple Frontera (Brasil, Argentina, Paraguay) como a un “refugio seguro” de grupos terroristas, como Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, manteniendo un centro de lavado de dinero grande y eficiente para el crimen organizado. Mientras que “Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita (Ocho) son propiedad del ex presidente Cartes y que los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz de Yguazú, los mueven a través de la frontera y manejan su distribución regional”.



Vinculados con esquema



Darío Messer

El “hermano del alma” habría lavado hasta USD 150 millones en el país. Condenado en Brasil por encabezar una maquinaria de lavar dinero. Fue vinculado a Cartes, puesto que había fundado Cambios Amambay.



Sebastián Marset

Marset cuenta con más de una docena de imputaciones realizadas por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. Además es señalado como autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.