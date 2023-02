Fiscalía de Ecuador allana las oficinas de la Presidencia

Durante la madrugada hubo otros allanamientos previos en las viviendas del gerente general de la petrolera Petroecuador, Hugo Aguiar, del ex asesor de la Gerencia de Refinación de Petroecuador César Pazmiño, y del ex subsecretario jurídico de la Presidencia Marcos Miranda. Estas diligencias se realizaron a partir de una serie de audios difundidos el miércoles por el medio digital La Posta en los que se mencionaban esos nombres.

La Fiscalía informó que se incautaron dispositivos de almacenamiento, un computador portátil, celulares y documentación que serán sometidos a pericias y análisis.

El nombre de Pazmiño aparece mencionado en una grabación atribuida a María José Romo, prima de una ex ministra del Gobierno del ex presidente Lenín Moreno (2017-2021), que habla de una contratación pública con presunto sobreprecio y reparto del dinero excedente entre un grupo de personas.

Mientras, a Miranda se le menciona en unos audios referidos a Mauricio Guim, ex subsecretario de Desarrollo Normativo de la Presidencia y ex secretario de la Procuraduría (Abogacía) General del Estado, quien en la noche del miércoles fue detenido cuando pretendía salir del país rumbo a Colombia, horas después de la difusión de las grabaciones. En ellos Guim presume se su cercanía con Jorge Orbe, uno de los supuestos interlocutores del ex presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque, quien también está implicado en la presunta trama de corrupción por otros audios aparecidos semanas atrás.

También habla de su influencia con el ex gerente general de la estatal Petroecuador Ítalo Cedeño para hacer "negocios" y menciona que ve "vía directa" para entrar a operar en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel) y Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), otras de las dos empresas públicas que abarcaba la presunta red de corrupción.

Luego de su detención, Guim quedó en libertad tras haber sido puesto a disposición de la Fiscalía para declarar y acogerse a su derecho a guardar silencio. Petroecuador negó cualquier corrupción de los procesos de contratación que se menciona en las grabaciones, algunos por ser inexistentes y otros por haber quedado desiertos y seguidamente presentó una denuncia ante la Fiscalía para que abra una investigación.