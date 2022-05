Fiscalía desestima denuncia de Chilavert

Los puntos abordados en la desestimación pasan por el presunto pago de USD 1.500.000 desde las cuentas de Conmebol en el caso FIFAGate; la firma de un nuevo contrato televisivo por parte de la APF con Ciffart en lugar a la oferta realizada por el grupo Tenfield, causando un perjuicio de USD 6.000.000 a la casa matriz del fútbol paraguayo; comisión de los hechos punibles de lavado de dinero producto de sobornos y evasión de impuestos; situaciones sumamente llamativas como la tragedia aérea del equipo de fútbol Chapecoense, doping positivo de jugadores del River Plate de Argentina y el ataque al colectivo de Boca en Buenos Aires; recuperación de bienes en forma privada y no a través de la justicia y no intento de recuperar bienes de los ex presidentes Julio Grondona y Ricardo Teixeira.

Todos estos puntos fueron desestimados según el texto debido ya que “no se han obtenido indicios que señalen la existencia de hechos penalmente relevantes en relación con las hipótesis que fueron fijadas en el momento de la iniciación de la investigación”.