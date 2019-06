Los primeros policías detenidos por el caso, que dejó como saldo dos niñas heridas, fueron el oficial inspector Néstor Gerardo Vázquez Guerrero y el suboficial Jorge Manuel Cañiza, quienes no colaboran en la investigación, dijo Cañete.

Hasta el momento se desconoce las identidades de las otras personas que fueron parte del hecho y estaban en el mismo vehículo que Vázquez y Cañiza, rodado en el que estaban los uniformados que abrieron fuego contra las víctimas.

Lea más: Detienen a dos policías sospechosos de disparar y herir a una niña en Areguá

"Si ellos no colaboran no tenemos forma de identificarlos, no sabemos quiénes son los demás, porque los dos no proporcionan datos", explicó el fiscal en conversación con Última Hora.

Durante la reconstrucción de los hechos, los testigos de la balacera, además de la madre de una de las niñas y la mujer que las acompañaba en el móvil, aseguraron que eran cuatro a cinco personas las que iban en el rodado de los policías.

Nota relacionada: Recuperan vehículo "buscado" por policías que balearon bus escolar en Areguá

Los trabajos que se deben realizar ahora son pericias acústicas de imágenes para lograr información sobre los efectivos que fueron captados en las grabaciones del circuito cerrado del lugar.

También se deben analizar cruces de llamadas y las menores de edad deberán de declarar en la Cámara Gesell. Además, se realizarán pericias balísticas.

Detenidos e imputados

Un total de seis policías están procesados tras el hecho y todos guardan prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Néstor Vázquez y Jorge Cañiza fueron imputados por supuesta asociación criminal, tentativa de homicidio doloso y lesión grave.

Mientras que los uniformados Cristian Llanes Servín, Marcial Flores Gauto, Mario Luis Fariña Echeverría y Francisco González están procesados por asociación criminal.

Le puede interesar: Imputan a dos policías por balear a niñas en transporte escolar

Estos últimos cuatro agentes supuestamente estaban realizando un procedimiento en la zona y llegaron al lugar de los hechos con posterioridad.

"Ellos se fueron como apoyo, pero no podían saber en ese momento lo que sucedió, según la hipótesis que tenemos", explicó el fiscal.

Sin embargo, continúan detenidos hasta dilucidar el caso y confirmar la participación que tuvieron en el lugar.

El caso

El hecho se registró el 25 de febrero pasado, cuando supuestamente Vázquez y Cañiza estaban realizando una tarea investigativa en el automóvil de la marca Toyota, modelo Auris, año 2007, color plata.

Ambos agentes seguían a un rodado de la marca Toyota Noah, en el que supuestamente huyeron personas involucradas en el robo del automóvil, pero durante la persecución los perdieron de vista.

Posteriormente, localizaron a otro rodado de similares características al que siguieron y contra el cual efectuaron varios disparos.

Lea más: Apartan a policías que balearon transporte escolar e hirieron a niñas

Sin embargo, se trataba de un transporte escolar en el cual dos mujeres y tres niñas, de las cuales dos, de 8 y 11 años, resultaron heridas.

En total se encontraron siete impactos de bala en el transporte escolar y 50 vainillas servidas en la zona.