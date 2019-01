La Municipalidad de Mayor Martínez, Ñeembucú, fue allanada porque intendente no respondió a reiterados pedido de informes del Ministerio Público.

El Ministerio Público lleva adelante una investigación al respecto desde hace, aproximadamente, medio año. Ya se pidió informes en más de dos ocasiones al jefe comunal, quien no respondió. En consecuencia, este viernes se allanó la sede municipal.

Gaona, incluso, fue citado a prestar declaración indagatoria. Se presentó ante la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar.

“Después de eso prometió que iba a enviar los informes, pero, al no hacerlo ante las reiteradas veces que pedimos, entonces no nos quedó otra opción que hacer la orden de allanamiento para retirar esas constancias”, señaló la fiscala Ana Luz Franco.

Edulfo Gaona.jpeg Edulfo Gaona, intendente de la Municipalidad de Mayor Martínez, es investigado por irregularidades en su gestión. Gentileza.

En un procedimiento policial y fiscal, retiraron varios documentos: órdenes de pago, planilla de cómputos, especificaciones de las obras, los pagos que se hicieron y todo lo referente a las obras y los antecedentes de la adquisición de combustible.

Todo esto se requiere para que un arquitecto del laboratorio forense del Ministerio Público pueda llevar a cabo una revisión correspondiente sobre lo denunciado, según la fiscala.

La agente del Ministerio Público detalló que la denuncia contra el intendente de Mayor Martínez cuestiona específicamente dos obras, que son la construcción de un puente entre el asentamiento denominado Tres Coronas y el estacionamiento de una escuela primaria, Virgen del Rosario.

Edulfo Gaona aún no fue procesado, sin embargo, se determinará su situación una vez que concluyan las verificaciones pertinentes. “Será imputado o no, de acuerdo con los resultados que arroje el peritaje. Específicamente, si hubo o no diferencias en el costo de las obras”, mantuvo la representante del Ministerio Público.

Otros intendentes de Ñeembucú que afrontan procesos judiciales por irregularidades en su gestión son: Víctor Bordolli, de la Municipalidad de Humaitá y Rolando Arrúa, de Paso de Patria. Con el edil de Mayor Martínez, podrían ser tres los políticos colorados procesados en el citado departamento.