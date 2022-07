Fiscalía abre investigación tras ingreso al país del pastor José Insfrán

La Fiscalía no descarta la apertura de la investigación por otros hechos, que podrían resultar durante el desarrollo de la indagación del caso.

Una comitiva, a cargo del fiscal Juan Manuel Ledesma, se constituyó este martes, en el puesto de control de la Dirección de Migraciones en Puerto Falcón, por donde ingresó al país el pastor de la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty y ex precandidato a la Gobernación de Canindeyú.

El fiscal explicó que se constituyeron en la sede de Migraciones y también en Aduanas a los efectos de recabar información con relación a los hechos de los cuales el Ministerio Público tuvo conocimiento.

Ledesma comentó que es importante poner de manifiesto que los mismos surgieron en el marco de una causa penal abierta en la Unidad Especializada en Antinarcóticos, mediante la cual se habían solicitado informes en torno a los procesados y a raíz de ello, surgió la información de que José Insfrán ingresó al país.

El agente fiscal señaló que conforme a los registros del sistema informático, Insfrán ingresó al país el 8 de julio, en horas de la mañana, y que teniendo en cuenta ese dato, se constituyeron en el puesto de control migratorio con un equipo técnico para recabar información, documentaciones y verificar el sistema.

Agregó que en Aduanas fueron a revisar el circuito cerrado para ver si obtienen registro de la fecha en que ocurrió el hecho. Además, puntualizó que conversaron con los funcionarios que están a cargo en Migraciones de Falcón y les explicaron la forma en que desarrollan el trabajo diariamente con las personas que se presentan para ingresar al país.

‘’La persona responsable (del ingreso de José Insfrán) nos manifestó que no se habría captado de quién se trataba y que la cédula como la fotografía no están registradas, pero sí el ingreso del mismo. Existe el circuito cerrado, algunos de ellos (las cámaras) están grabando, otras no. Vamos a incautar el DVR (videos del circuito cerrado) para conseguir más datos", expresó Ledesma.

El representante del Ministerio Público señaló que actualmente existirían dos entradas por las cuales pudo haber ingresado Insfrán, pero las cámaras no están en funcionamiento.

Inicialmente, la funcionaria que permitió el ingreso al pastor será investigada. Ella habría registrado su asistencia el día sábado, este martes tenía que volver, pero ya no se presentó en el lugar.

"Se presume que la funcionaria saltó la parte de los antecedentes, (ya que) existe un campo para limpiar los antecedentes. Pero eso fue realizado por otro funcionario, aproximadamente dos horas después’’, finalizó el representante del Ministerio Público que indicó que la investigación continúa.

Además de las documentaciones, el fiscal accedió a los registros de cámaras que deberán ser peritadas.