Fiscales reclaman más presupuesto: "Te dan recursos para cortar yuyos"

"Se pide que se acabe de raíz con la corrupción y el crimen organizado, sin embargo, te dan un presupuesto para cortar yuyos", criticó el presidente de la Asociación de Fiscales.

Mencionó que el veto del Ejecutivo a la ampliación presupuestaria se da en medio de luchas importantes como lo son las investigaciones contra la corrupción y el crimen organizado. Merlo aseveró que la decisión va en contra del trabajo de la Fiscalía.

“Lastimosamente, se puso el sello de que no se apoya o no se acompaña este trabajo. Se necesita de esos recursos para seguir”, recalcó durante una comunicación con la emisora 780 AM.

Con este panorama cobra más fuerza la huelga general iniciada por los funcionarios fiscales, quienes se mantienen firmes y exigen un incremento presupuestario.

Los trabajadores del Ministerio Público amenazan con parar las actividades por un mes, con lo que más de 196.000 casos que tengan que ver con la institución, se verán afectados.

El Ministerio Público solicitó en agosto pasado al Congreso Nacional una ampliación presupuestaria de G. 53.000 millones. No obstante, el monto final aprobado fue de G. 18.000 millones, destinado a beneficiar a agentes, asistentes, secretarios y auxiliares fiscales.

Finalmente, el documento fue vetado este lunes por el Poder Ejecutivo.

Semanas atrás, también la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó su apoyo a la movilización de los funcionarios. En la ocasión sostuvo que la institución está dando señales claras de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.