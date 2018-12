Fiscales piden enviar a juicio a Cristina Fernández por lavado

Los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral por la denominada causa Hotesur. El pedido alcanza, entre otros, a los hijos de la ex presidenta y actual senadora, Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, dedicado al sector de la construcción, con estrechos vínculos con los Kirchner y en prisión desde 2016 por otra causa.

En mayo pasado, el juez a cargo de la causa, Julián Ercolini, había procesado, entre otros implicados, a Cristina Fernández, sus hijos y su sobrina Romina Mercado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

En la investigación se busca determinar si la familia de la ex presidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por Cristina Fernández y sus dos hijos.

En noviembre de 2017, la ex mandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal.

Por otro lado, los mayoritarios bloques peronistas del Congreso rechazaron este viernes el desafuero de la senadora y ex presidenta Cristina Fernández, principal acusada en un polémico caso judicial de corrupción conocido como cuadernos de la corrupción , informó el jefe de las bancadas.

“La prisión preventiva es un mecanismo de pena anticipada, no corresponde. Ya lo dijo la Corte Suprema. Trataremos el desafuero si hay condena firme“, sostuvo el líder peronista (oposición), Miguel Pichetto, a la radio Nacional.

La prisión preventiva no corre, dicen los peronistas

“La pregunta que hay que hacerse es cuál es el riesgo de fuga de la ex presidenta... ¿A dónde va a ir? ¿Cuál es la posibilidad hoy, fuera del poder, de que pueda entorpecer la investigación?”, argumentó Miguel Pichetto.La prisión preventiva antes del juicio oral se aplica según la ley cuando hay riesgo de fuga o cuando el acusado pueda entorpecer la causa.“Cristina aún no está presa porque, detrás de esta maniobra de algunos jueces, hay instituciones que todavía funcionan“, dijo a la Radio 10 el abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi. El letrado dijo que las acusaciones “son falsas y no se registraron ninguno de los delitos por los que la están acusando