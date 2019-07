Fiscala indaga presunto manoseo a cronista

Dalma Benítez, cronista de Radio Urbana, acusó a uno de los manifestantes de haberla manoseado en la zona del pecho durante la cobertura periodística. El supuesto acosador aún no fue identificado, aunque sí fue escrachado por periodistas con filmaciones que se viralizaron en las redes sociales. La reportera radicó la denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía. “En un momento de la cobertura un taxista me empuja en la parte del pecho y no contento con eso me manosea; fue muy fuerte porque te denigra como persona. Yo estaba en vivo relatando y me quedé shockeada, seguía lagrimeando mientras reportaba”, relató al canal Noticias Paraguay (NPY).