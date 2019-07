Fiscal Víctor Maldonado acciona en contra de escrachadores

Esto obedece a que, entre este jueves y viernes, los vecinos, acompañados de miembros de la Comisión Escrache, se manifestaron frente al Ministerio Público y no le dejaron acceder a su oficina.

La acción fue presentada ante la jueza interina de Primera Instancia Olga Ruiz. "Esta medida preventiva es contra todas la comisiones que me impiden llegar a mi trabajo", indicó Maldonado.

"A mí me coaccionan para no entrar a mi oficia por una aplicación legal y legítima de una facultad constitucional. Pueden pedir mi destitución, pero no pueden prohibirme que yo entre", afirmó.

El conflicto entre los pobladores y el agente fiscal se desató luego de que haya dispuesto la libertad de un hombre identificado como Ángel Pedro Amor Garay Candia, quien había sido detenido por el oficial de Policía Carlos Vázquez.

El caso desató un conflicto entre la Policía y la Fiscalía, ya que el detenido no contaba con ninguna orden de captura en su contra y el fiscal dispuso que sea liberado.

"Lo que le pido al juez es que me garantice el acceso a mi oficina, que garantice mi locomoción, mi domicilio y la integridad de mi madre", insistió.

Carlos Vázquez, de la Comisaría 23ª de Zeballos Cué, había informado que el detenido, supuestamente, se resistió y mostró "actitud sospechosa".

Sin embargo, el artículo 12 de la Constitución Nacional establece que nadie podrá ser detenido ni arrestado sin una orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito. Por esta razón, el fiscal consideró arbitraria la actuación del oficial.

La fiscala adjunta Lourdes Samaniego González –esposa del vicepresidente Hugo Velázquez– solicitó la apertura de un sumario administrativo o sanción para el policía al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.