Fiscal solicita ahora que se archive caso de The Fenders

Al final, tras tanto despliegue mediático, el fiscal Óscar López Laterza pidió ayer abreviar el plazo de investigación y aplicar el criterio de oportunidad para el vocalista del grupo The Fenders, Leonardo González Armoa, imputado por incitación a cometer hechos punibles y apología del delito.

En otras palabras, dice que el hecho es tan insignificante que no se hará la persecución penal. Solicita que se extingan la acción penal y el sobreseimiento definitivo, con lo que se archivará la causa en cuestión.

La imputación se había dado semanas después de que González hiciera unas declaraciones donde dio a entender que tienen relaciones sexuales con adolescentes de 15 años y que consumen drogas.

La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, fijó para el próximo 23 de abril, a las 9.00, la audiencia preliminar, en la que estudiará el pedido hecho por el representante del Ministerio Público.

El fiscal señala que hubo un pedido de la defensa de Leonardo González de aplicar el criterio de oportunidad. Alega que al analizar los hechos, considera que se hallan reunidos los requisitos para la aplicación del criterio de oportunidad.

Indica que la Fiscalía le había imputado por los dos hechos punibles, tras la denuncia formulada por la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, que adjuntó el video de la programación del 2 de febrero de El Gran Show, de Latele.

El conductor Sebastián Rodríguez le preguntó cómo surgió la versión de La Vaca Lola que presentó el grupo oriundo del Departamento de Caaguazú. Y ahí fue que realizó las declaraciones.

Indica que con la calificación hecha por la jueza de apología del delito, sin la de incitación a cometer hecho punible, le cercenaron la posibilidad de investigar ese hecho, aunque aclara que no apeló la resolución.

Con ello, dice que optaba por pedir abreviar el plazo de investigación, aplicar el criterio de oportunidad, con lo que solicita que se extinga la acción penal y se dicte el sobreseimiento definitivo.

Muchos alegan que no hubo delito

En las redes sociales principalmente, varios juristas, entre ellos, el Dr. José Casañas Levy, entendió que no existía delito alguno en las declaraciones del vocalista de The Fenders. Otros criticaron que se le haya imputado más por presión mediática que por haber un hecho punible.