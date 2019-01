Fiscal asegura que no hubo perjuicio

Resaltó que efectivamente el Indert adquirió el inmueble en base a dictámenes técnicos que indicaban que se trataba del mismo inmueble que ya pertenecía a dicha institución.

Alegó que la compra se realizó para dar solución a un problema social, ya que en el lugar existían pobladores. Sin embargo, durante la investigación fiscal se corroboró que el inmueble adquirido no estaba ocupado, lo que desvirtúa el fundamento que dio origen a esa compra. Aunque recalcó que la compra no era necesaria debido a que en ese entonces no se encontraba ocupada, tal como lo aseveró el vendedor Juan Valiente, no puede por sí sola constituir un perjuicio patrimonial, ya que si bien salió del Indert la cantidad de G. 7.000 millones, ingresó una propiedad de 600 hectáreas por el mismo valor.

El juez Gustavo Amarilla dijo que en febrero va a resolver sobre la causa.