El agente fiscal Osmar Legal accedió a una comunicación con radio Monumental 1080 AM este lunes y se mostró seguro de que el caso del ex dirigente deportivo Ramón González Daher se va a confirmar en todas las instancias del Poder Judicial.

Un Tribunal de Sentencia lo condenó el viernes a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y declaración falsa.

"No vamos a parar, tengo fe", expresó. "El Ministerio Público y el Poder Judicial están intentando hacer las cosas como corresponde dentro de, lastimosamente, ciertas estructuras que no quieren largar el poder y soltar al sistema de Justicia", siguió.

Parlamentarios del Senado y Diputados consideran que tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) como el Ministerio Público deben investigar a los fiscales y jueces que fueron cómplices del esquema de usura que formó González Daher.

Osmar Legal dijo que en "el pan de cada día" de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía hay varios jueces procesados.

"Yo creo que eso no va a ser una molestia para nosotros. El Ministerio Público está acostumbrado a 'autodepurarse'. Entonces, eso no va a ser un impedimento", indicó.

La investigación fiscal sostiene que Ramón González Daher se dedicó prácticamente toda la vida a la usura, pero potenció su esquema criminal desde su afianzamiento político, lo cual consiguió desde los cargos que ejerció su hermano Óscar González Daher, ex senador fallecido este año. Otro factor que lo afianzó fue su cargo como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Legal indicó que hay cinco investigaciones abiertas más junto a la denuncia principal, por la cual fue condenado el ex dirigente deportivo la semana pasada. Explicó que son causas que se irán analizando en forma particular, ya que no se puede "meter todos a la misma bolsa".

"Todavía hay mucha tela por cortar, todavía hay muchas aristas sueltas: Las autoridades de control, los funcionarios que también estaban en el esquema, hay que buscar las evidencias", enfatizó en un momento.