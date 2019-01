Firma quería llevar bienes que son de Acepar, alega administrador

El ingeniero José Luis Vinader, administrador judicial de Acepar, quien fue imputado por la Fiscalía por supuesto desacato, alegó que la firma Loable quería llevar inclusive bienes que le pertenecen a la siderúrgica. La firma en cuestión cuenta con una orden de secuestro de bienes embargados, que se dio en el marco de un juicio en contra de la brasileña Vetorial, ex arrendataria de la acería.

Vinader rechazó categóricamente que se encuentre con orden de detención, como se publicó en medios digitales. “No hay orden de prisión como decía ahí. El problema que tuvimos con Loable es que quería embargar todos los bienes, cuando solo puede lo de Vetorial. Nosotros le dijimos que de ninguna manera puede llevar lo de Acepar”, enfatizó.

Subrayó que como Acepar habían hecho antes un juicio de tercería, justamente para poder proteger como tercero en un caso que pueda afectar a la siderúrgica.

Comentó que le manifestaron a los intervinientes judiciales que podían llevar todo lo que sea de Vetorial, pero no lo que pertenece a Acepar. “Además, prácticamente nada ya tiene esta empresa demandada en Acepar. Sí hay productos, pero están warranteados. Eso no se puede llevar. Además, había varillas sin especificación y eso no les podemos permitir que se saque porque si se usa luego en una construcción puede darse una catástrofe”, recalcó.

Imputación. De acuerdo al acta de imputación, una actuaria judicial se constituyó hasta la empresa Vetorial para dar cumplimiento a una orden de secuestro de bienes embargados, que se dio en el marco del juicio promovido por Loable. Sin embargo, no logró ingresar porque los accesos fueron restringidos.

Uno de los accesos se bloqueó con un tractor y otro con un camión semirremolque, de acuerdo al informe del Ministerio Público.

Seguidamente en el documento se menciona que el encargado del lugar manifestó que tenía orden de mantener candadeado los accesos por instrucciones de los ingenieros Luis Cabrera y José Luis Vinader.

La imputación, que tiene fecha 28 de diciembre, fue formulada por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 4 de Villa Hayes, Irán Suárez Galeano, quien además solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Villa Hayes la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados. Además de Vinader fue imputado Luis Cabrera.

Requerimiento. El agente del Ministerio Público solicitó para los imputados la prohibición de salir del país, o del ámbito que fije el juez; la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que él designe; además de la prestación de una caución real adecuada por los imputados o por otra persona mediante el depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas, “teniendo en consideración la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la existencia del hecho punible enunciado”, dice parte de la nota remitida por el agente fiscal al Juzgado.

Vinader reiteró que no existe ninguna orden de detención en su contra y dijo “posiblemente están pretendiendo hacerme un daño moral”, a la vez de señalar que su abogado le manifestó que no existe absolutamente nada.