“Financieramente está muy golpeado el ente”

El titular de la Industria Nacional de Cemento (INC), Javier Rodríguez, señaló que heredó de la administración anterior una empresa muy golpeada financieramente y que, para competir con nuevas industrias como la que proyecta el Grupo Cartes, deberán hacer el doble del esfuerzo.

“Financieramente la industria está muy golpeada, el manejo financiero fue, creo, el más dejado en cuanto al fortalecimiento de la recapitalización. Tenemos una tarea previa a la eficiencia que podamos tener para la competencia”, expresó.

Agregó que “toda inversión siempre es sana para un país, pero para que sea sana debe ser con un capital sano también” y que “la competencia también, obviamente, hace bien”. No obstante, resaltó que “eso nos va a exigir a nosotros no solamente revertir la situación con la que heredamos de la INC, sino que a partir de esa reversión, de ese refortalecimiento de la industria, también hay que volcarse a ser más eficientes para competir”.

Reiteró que los USD 80 millones que se invirtieron “no son suficientes para poder cumplir a cabalidad lo que se pregonó en su momento de las 90.000 bolsas”. “Falta mucho por hacer, se dejó de hacer muchas cosas en otras partes”, insistió. Al ser consultado si la situación actual de la INC fue una herencia “intencional” de Méndez, resaltó: “Eso no lo puedo saber, solo estoy contando lo que tengo hoy en mis manos”. Fue claro en que “la INC registra una pérdida técnica-financiera”.

En el 2016 habían llegado al país autoridades de la cementera italiana Colacem para constituir la firma Colacem Paraguay SA, que fue vinculada a Horacio Cartes. Dicha firma debía invertir USD 220 millones, lo cual nunca se concretó.