Filme sobre Madame Lynch se exhibe en centro cultural

El documental está basado en el libro The lives of Eliza Lynch. Scandal and Courage, de dos irlandeses; el ex diplomático Michael Lillis y el historiador Ronan Fanning.

En este libro, producto de 18 años de investigación, se revela por primera vez la trayectoria humana de la turbulenta vida de Madame Lynch (como es conocida), y expone –capa tras capa– las calumnias acumuladas por sus enemigos por más de un siglo, al tiempo de exponer una gran verdad.