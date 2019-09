Filizzola dice que no es real fijar fecha y aboga por política de seguridad sostenida

Para el ex ministro del Interior Rafael Filizzola, es importante que el Gobierno tenga una política de seguridad y que se tracen metas y objetos que puedan cumplirse a largo plazo y que sean sostenidos y no fijar una fecha tan próxima.

“En primer lugar, me parece importante que den instrucción y objetivos a la Policía, pero no es real fijar una fecha tan próxima para solucionar un flagelo de tan larga data. Es algo que va a llevar mucho más tiempo, pero me parece importante que se pongan metas y objetivos, que se tracen metas y las vayan cumpliendo”, mencionó respecto al tiempo de una semana que fijó el ministro Juan Ernesto Villamayor a la Policía para combatir los delitos cometidos por motochorros.