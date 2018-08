Filártiga al ministro de Salud: "No esperaba el trato del que fui objeto"

Aníbal Filártiga, ex director del Hospital de Trauma.

Este martes se confirmó al doctor Agustín Saldívar Orrego en la Dirección General del Hospital de Trauma, en reemplazo de Aníbal Filártiga. Si bien este último había puesto su cargo a disposición, señaló no haber esperado el trato del que fue objeto por parte del titular de la cartera de Salud .

Filártiga señaló, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que 20 minutos después de la firma de la resolución que nombraba al nuevo director, se realizó el acto protocolar para la asunción del cargo, sin su presencia.

“Eso no se hace, es muy poco varonil, sobre todo a una persona que no sale por corrupto o inútil. Merecía un llamado, pero por lo visto no hay hombría para tomar decisiones de esta clase”, manifestó.

Cuestionó el accionar del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien, según expresó, desde que asumió, jamás se dignó a dirigirle la palabra, responder llamadas o mensajes de texto. Hizo alusión a que su salida se da por cuestiones personales que aseguró desconocer.

“Puedo presumir que él (Julio Mazzoleni) vino con algún resentimiento personal”, acentuó.

Aníbal Filártiga es conocido por su intensa lucha para bajar los índices de víctimas fatales y heridos en accidentes de tránsito, especialmente, los que involucran a motociclistas.

Una de sus satisfacciones en el Hospital de Trauma, según dijo, fue haber contribuido en la formación de muchos jóvenes y dejar ordenada la institución.

Por último, Filártiga refirió que le llamaron para ofrecer un "carguito" para conformar un consejo de seguridad vial. "Era para que me quede tranquilo... Después de ser monseñor, no podés ser monaguillo", expresó al descartar esa posibilidad.

Todos los directores de área deben poner el cargo a disposición con cada nuevo Gobierno, y fue lo que hizo Filártiga, ya que ocupaba un cargo de confianza; aunque el nuevo ministro, Julio Mazzoleni, podía mantenerlo en el puesto si así lo quería.

Tanto el nuevo director designado como el saliente tienen 15 días hábiles para presentar sus declaraciones juradas en la Contraloría General de la República.