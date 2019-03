Fijan fechas para juicios políticos de contralor y ministro de la Corte

El senador Fidel Zavala (PPQ) señaló que la definición de los juicios políticos es importante para que exista transparencia. Aseguró que los juicios impulsados deben ser definidos con celeridad para que no haya especulaciones.

“Necesitamos buscar transparencia. La Contraloría debe cumplir sus funciones de controlar a todos los que manejan recursos del Estado. El compromiso del Senado es recibir, y no cajonear los juicios, para que no haya vicios de dudas y no se preste a chantajes y extorsiones. ES importante llevar adelante esto”, expresó.

El juicio contra Enrique García había sido aprobado en marzo del 2018 por supuesto mal desempeño en sus funciones. Los diputados alegaron en esa ocasión la comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias.

El contralor Enrique García, además, fue imputado por producción y uso de documentos no auténticos, por el caso Ivesur, de cuando era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, pero no pudo ser sometido a proceso por su inmunidad.

A esto se suma un nuevo caso sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por un monto de G. 3.000 millones, que se lleva adelante desde hace un año.

La Seprelad reportó en mayo de 2018 al Ministerio Público que el titular de la Contraloría no contaba con la justificación del origen del dinero.

Por su parte, el juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zucolillo formó parte de un paquete remitido en el 2014 por la Cámara de Diputados, alegando la excesiva morosidad.

Los otros dos que también estaban en la lista son Óscar Bajac, quien renunció tras cumplir los 75 años, mientras que Sindulfo Blanco, recientemente, fue condenado y destituido por el Senado.

La definición de ambos juicios políticos podría darse a finales de abril, tras las ferias de Semana Santa.