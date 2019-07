Fijan fecha de audiencia preliminar para Roberto Osorio y su esposa

Lea más: Piden juicio oral para Osorio y esposa por enriquecimiento

Los fiscales Igor Cáceres y Luis Piñánez habían solicitado en 2017 que la causa sea elevada a juicio oral y público.

El Ministerio Público realizó investigaciones y se llegó a conocimiento de la adquisición de bienes muebles (vehículos automotores) realizados por Osorio, a través de su esposa, quien no tenía un empleo formal. Así mismo, el aparente estilo de vida no condice con lo percibido por el ex policía, que era tan solo de G. 7 millones.

Nota relacionada: Imputan a esposa de Osorio por enriquecerse

Da Rosa adquirió de una concesionaria un automóvil de la marca Audi modelo Q7 del año 2014 por la suma de USD 120.000 y una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux del año 2014, por USD 49.140.

Vales de combustible

En diciembre del año pasado, el ex suboficial de la Policía Nacional fue condenado a ocho años, por el caso vales de combustibles.

Le puede interesar: Condena de 4 años para ex comandante por caso vales de combustibles

Por el mismo caso, el ex comandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga fue condenado a cuatro años de prisión.

Ambos fueron hallados culpables de desviar unos G. 1.200 millones en combustibles de la Policía Nacional, dentro del marco de un convenio firmado con la firma Petróleos Paraguayos SA.