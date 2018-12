Fijan para febrero audiencia preliminar en el caso audios

El magistrado resolvió la audiencia preliminar para el ex senador González Daher para el próximo lunes 25 de febrero, un día después para el abogado y ex ministro del Interior Carmelo Caballero, y el miércoles 27 para el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippmann.

Ninguno fue acusado por cohecho pasivo agravado, por lo que la expectativa de la pena alcanza a cinco años de prisión, por los hechos de tráfico de influencias y asociación criminal.

La imputación fue presentada el 28 de diciembre de 2017, pero los abogados de los acusados presentaron diversas maniobras jurídicas que fueron suspendiendo el proceso que el 21 de diciembre pasado, siete días antes del cierre de presentación, el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo para que en la víspera el juez penal de garantías citado fijara fecha para la audiencia preliminar.

Los fiscales que presentaron la acusación contra los nombrados –Natalia Fúster, Susy Riquelme y Rodrigo Estigarribia– pidieron además el sobreseimiento definitivo para el abogado Rubén Darío Silva Segovia, ya que los agentes no cuentan con suficientes evidencias para presentar una acusación. Este había sido imputado también por tráfico de influencias, asociación criminal, además, por soborno agravado.

En el mencionado caso también está involucrado Jorge Oviedo Matto, quien asimismo fue acusado y los fiscales pidieron su juicio oral.

El caso. Los casos de tráfico de influencias y asociación criminal que incriminan a los acusados saltaron cuando se filtraron diferentes audios en los que el secretario del Jurado de Enjuiciamiento Raúl Fernández Lippmann negociaba, presumiblemente, casos, causas, denuncias y designaciones, todo bajo el mando supuestamente del ex senador, quien ahora se encuentra recluido en la Agrupación Especializada por otro caso.

A Fernández Lippmann se lo escuchó hablar con Carmelo Caballero por una causa de las tierras de la Secta Moon en Puerto Casado.

También se lo escuchó con varios fiscales “negociando” causas a cambio de salir blanqueado en el JEM.

Asimismo, se lo escuchó a Jorge Oviedo Matto, quien había pedido supuestamente sumas de dinero para un blanqueo en el JEM.

Fernández Lippmann se encuentra recluido en Tacumbú por los hechos acusados por la Fiscalía.