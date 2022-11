FG y PQ coinciden en rechazar uso de USD 240 millones del IPS

El polémico proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados, y promovido por el colorado Arnaldo Samaniego. Ahora tiene que tratarse en el Senado.

“Nosotros, por lo menos, tenemos una posición, por lo que escuché en la bancada, de rechazo”, anunció Hugo Richer, del Frente Guasu.

“Esa fórmula que se quiere aplicar, además del riesgo que implica el endeudamiento, sencillamente, agrava el problema”, consideró.

“¿Cómo es posible que se haya llegado a este nivel de deuda? Se supone que estaba en el presupuesto anual, que corresponde al IPS”, dijo.

“Se supone que el Consejo estuvo autorizando el nivel de endeudamiento. ¿Qué pasa con el sector privado, que fue aceptando estos años el crecimiento de la deuda? Son cosas que deberíamos investigar”, remarcó Richer.

“No sabemos qué otros intereses posibles, comisiones entre comillas, hacia empresarios o políticos. Es una maraña que hay que desentrañar”, sostuvo el senador.

“No puede el Ejecutivo meter la mano en el fondo de jubilados. De ninguna manera. Tiene todas las posibilidades de gestionar otro tipo, a través de política tributaria”, manifestó Sixto Pereira, también del FG.

“Hay mecanismos y mecanismos, pero no puede usar de ninguna manera. Por lo menos en nuestra bancada no vamos a permitir, y los propios jubilados tienen que salir a defender lo que es de ellos”, remarcó el senador.

“Totalmente en contra. Es muy peligroso y riesgoso abrir esa puerta dentro del IPS. El fondo de salud y maternidad es un fondo de gastos corrientes. No es una inversión”, indicó Stephan Rasmussen, de Patria Querida.

“¿Cómo se pudo haber acumulado la deuda?, ¿cómo se gastó plata que no se tenía?, ¿cómo se tenía en el presupuesto y no se pagó?, pero es una puerta que no se va a poder cerrar más”, advirtió.

“Es peligrosa y probablemente lleve a que se cierre IPS porque si prestás 250 millones de dólares para pagar medicamentos, no vas a recuperar nunca. Tarde o temprano vas a tocar la plata de los jubilados”, consideró. “Por eso queríamos separar los fondos pero no tuvimos los votos en el Senado”, recordó.